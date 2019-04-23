Bakan Akar: ‘Mesaj’ dediğim şey insanların ‘terörü bitirin’ ifadeleriydi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası saldırganlara “Mesajlarınızı verdiniz” demesi üstüne konuştu. Akar, ‘mesaj‘dan kastının insanların ‘teröre‘ olan tepkisi olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Saldırı sonrası saldırganlara “arkadaşlarım” diye hitap eden Akar da şu ifadeleri kullanmıştı: “Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener’in evine gidiyoruz.”

‘Şiddeti tasvip etmemiz asla mümkün değil’

Savunma bakanı, CHP liderine yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini ve şiddeti hoş görmenin ‘asla söz konusu olmadığını‘ söyledi.

Akar, ‘mesajınızı verdiniz’ ifadeleriyle ilgili de şöyle konuştu: “Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu’na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi. ‘Mesaj, tepki’ dediğim şey insanların söylediği, ‘şehitlerimizin kanı yerde kalmasın’,‘terörü bitirin’ ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir.”

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Bakan ayrıca oradaki amaçlarının Kılıçdaroğlu’nun oradan ‘sağ salim ayrılmasını sağlamak’ olduğunu da sözlerine ekledi.



