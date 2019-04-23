Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Akar: ‘Mesaj’ dediğim şey insanların ‘terörü bitirin’ ifadeleriydi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası saldırganlara “Mesajlarınızı verdiniz” demesi üstüne konuştu. Akar, ‘mesaj‘dan kastının insanların ‘teröre‘ olan tepkisi olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

Reklam

Saldırı sonrası saldırganlara “arkadaşlarım” diye hitap eden Akar da şu ifadeleri kullanmıştı: “Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener’in evine gidiyoruz.”

‘Şiddeti tasvip etmemiz asla mümkün değil’

Savunma bakanı, CHP liderine yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini ve şiddeti hoş görmenin ‘asla söz konusu olmadığını‘ söyledi.

Akar, ‘mesajınızı verdiniz’ ifadeleriyle ilgili de şöyle konuştu: “Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu’na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi. ‘Mesaj, tepki’ dediğim şey insanların söylediği, ‘şehitlerimizin kanı yerde kalmasın’,‘terörü bitirin’ ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir.”

Reklam

Bakan ayrıca oradaki amaçlarının Kılıçdaroğlu’nun oradan ‘sağ salim ayrılmasını sağlamak’ olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgan: ‘PKK destekçisi’ söylemi beni etkiledi

Bahçeli: Kimse bizi olayların gizli faili olarak gösteremez

Genç İmam Hatipliler Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Kılıçdaroğlu: Soylu’yu içişleri bakanı olarak görmüyoruz

Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturması: Dokuz kişiden sekizi serbest

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan adam AKP üyesiymiş: Partiden ihraç ediliyor

Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili altı kişi gözaltında

CHP’den Güneş gazetesine tepki: Terörden beslenmek tam da budur

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Nereye nasıl gideceğini araştırmalıydı

CHP sözcüsü: Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı organizedir

Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’na saldıranlara: Mesajınızı verdiniz!

Kılıçdaroğlu: Saldırınca cenazeye gitmem sanıyorlar, bir milim geri adım atmam

CHP’liler Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası içişleri bakanını protesto etti

Kılıçdaroğlu’na cenazede saldırı


SON HABERLER

Sri Lanka yasta: İlk toplu cenaze töreni düzenlendi

Sri Lanka’da pazar günü, Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 310’a yükseldi. 500 kişinin de yaralandığı saldırıda ölenler için ilk toplu cenaze töreni bugün düzenlendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...