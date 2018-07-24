Bakan Akar, Bahçeli’nin önerisine karşı: Bedellide temel eğitim kalmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP’nin bedelli askerlikteki temel eğitim uygulamasının kaldırılması yönündeki önerisine karşı çıktı.

İktidarın fiili koalisyon ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlikten yararlanacakların 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmasına karşı olduğunu açıklamış ve “Bu sürede Yaylalar türküsünü bile öğrenemezler” demişti. AKP ise bu sözlerin ardından sürenin 21 güne indirilmesi yönünde tavır belirlemişti.

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Konuyla ilgili görüşünü ilk kez açıklayan Hulusi Akar, “Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir” diye konuştu.