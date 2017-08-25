Bakan, akademisyen peşinde: Oran’a ‘örgüt propagandası’ soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazısı nedeniyle akademisyen Baskın Oran hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan soruşturma açıldı.

Yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Kürt yurttaşların maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili ‘trajikomik’ haberlere yer veren Oran şunları yazmıştı:“Uygulamalar vs. demiyorum, ‘deneyler’ diyorum. Herhangi bir ülkedeki özel bir grubu bütünüyle çileden çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir de ondan. ‘Allah’ın lütfu’ 15 Temmuz darbe parodisinden bu yana yaşanmışları alacağım yalnızca. Yorum da yapmayacağım. İnanması biraz güç olabilecekler için internet kaynağı vereceğim sadece.”

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Soylu, söz konusu yazısı nedeniyle Oran hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yazıyı basında yer alan haberlerden derlediğini söyleyen Oran, Soylu hakkında tazminat davası açıp kamu davası açılmasını talep etmişti.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, mahkemeye Soylu adına savunma gönderen avukatı Uğur Kızılca, Soylu’nun ‘bir bakan olarak, bir vatandaş olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da yer alan düşünce ve kanaat açıklama hürriyeti kapsamında Baskın Oran’ın yazısını eleştirdiğini’ savunarak “Eleştiri övgü olmadığına göre zorunlu olarak sert olacaktır. Kamuoyunda tanınan ve bilinen davacı, müvekkilimin düşünce ve kanaat açıklama hürriyeti kapsamında bir bakan olarak, bir vatandaş olarak kanaatimizce içeriği suç teşkil eden davacının yazısına ve açıklamalarına karşı yapmış olduğu eleştirisine ve suç duyurusuna katlanmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Oran hakkında Ankara başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul başsavcılığına gönderildi.