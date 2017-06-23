Bakan Ağbal duyurdu: Mavi Marmara ailelerine tazminat ödendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

Türkiye ile İsrail’in geçen temmuzda ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail geçen eylül ayında parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın adalet bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti.

Ancak dokuz aydır herhangi bir ödeme yapılmaması tepki çekmişti.

Ne olmuştu?

28 Haziran’da İsrail’le varılan anlaşma uyarınca Türkiye Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılması koşulundan vazgeçtiği gibi Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerine yönelik dava açılamayacağına dair bir yasa da çıkarmak zorundaydı.

Hazırlanan yasa tasarısına göre Türkiye, Mavi Marmara’ya düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenler için İsrailli askerlerden davacı olmayacak, ayrıca İsrail’e açılan Mavi Marmara davaları düşecekti.

Meclis’e sunulan kanun tasarısı Meclis dışişleri komisyonunda yapılan oylamayla kabul edilmişti.

Hükümet ses verdi: Mavi Marmara ailelerine en kısa sürede ödeme yapılacak