Bakan ‘Açılacak’ demişti: Wikipedia kararı yayınlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı.
Mahkemenin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletmesiyle birlikte Wikipedia yeniden erişime açılacak.
Metinde şu ifadelere yer verildi:
- Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir.
- Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir.
- Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır
Bakan açılacak demişti
BTK, 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına Türkiye’den erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması’ gösterilmişti.
Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.
AYM, AİHM kararı çıkmadan, ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar vermişti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise “Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır” demişti.