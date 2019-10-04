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Yaramazlara biraz batar!

Bakan açıkladı: Volkswagen, Ankara’da yatırım yapacak, 700 kişiye iş sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Volkswagen Grubu’na ait MAN Türkiye AŞ’nin Ankara Akyurt’taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini’ açıkladı. Varank, “Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah, 700 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.

Mustafa Varank. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Varank, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde ‘Alman Birliği Günü’ için düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sanayicilerin ve yatırımcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek ve önerilerini hayata geçirmek adına ‘Alman Masası’nı kurduklarını hatırlattı. Varank, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Türk Masası’nın da karşılıklı işbirliğine verilen önemin somut nişanesi olduğunu belirtti.

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Volkswagen’in 452 milyon liralık yatırımı

Bakan, Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, uzun süredir gündemde olan Volkswagen’in Türkiye yatırımı konusunda şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Volkswagen Grubu’na ait MAN Türkiye AŞ’nin Ankara Akyurt’taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum. Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz. Tam üyelik müzakerelerimize tekrar hız kazandırılması, vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncellemesi konusunda AB Dönem Başkanlığı’nı üstlendiğinde Almanya’dan güçlü destek bekliyoruz.”

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da Türkiye ile Almanya ilişkilerinin ‘taşıyıcı sütunu’nun ekonomi, sanayi ve teknoloji olduğunu belirtti.

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