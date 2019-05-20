Bakan açıkladı: Matematik seçmeli değil zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretimde matematik dersinin zorunlu olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki gün liselerde ders sayısının azaltılması ve uzmanlaşmaya yol veren seçmeli derslerin artırılmasını düzenleyen yeni bir müfredata geçileceğini duyurmuş, sistemin topyekûn değiştirileceğini belirtmişti.

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Daha sonra basında yeni sistemde matematik dersinin seçmeli olacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Bakan Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, şöyle konuştu: “Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şöyle dendi: “Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır.”