Bakan açıkladı: Kentsel dönüşüm kredisinin 200 bin liraya çıkarılması planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayla kentsel dönüşüm kredisinin limiti artırılarak 200 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli evlerde yaşayanlara sağlanan faiz destekli kredinin üst limitini arttıracak bir çalışma yürüttüklerni anlattı.

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‘Kentsel dönüşüm kredisi’nde üst limiti 125 bin liradan 200 bin liraya çıkaracak çalışmayla uygun şartlarda kredi verilecek adımı attıklarını belirten Kurum “Bugün dönüşüm kapsamında 200-250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabiliyor” dedi.

Bakanlık, halihazırda bankalarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kentsel dönüşüm kredisi kullanacak vatandaşlara konutta yıllık yüzde 4 faiz desteği ve 120 aya varan vadeli ödeme imkanı sağlıyor.