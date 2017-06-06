Bak kimler geçiyor

İspanya’nın başkenti Madrid’de ‘onur haftası’ nedeniyle trafik lambaları eşcinsel çiftlerle ‘ışıklandırıldı.’ (Fotoğraf: Reuters/Paul Hanna)
Yaramazlara biraz batar!
Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ülkelerinin, yedi ülkenin diplomatik tecrite aldığı Katar’ı kendisine şikayet ettiğini savundu.
Adana’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir yurttaş bir yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Körfez ülkelerinin ulaşım, ekonomi ve diplomasi ablukasına aldığı Katar’la krizin aşılması için taraflara diyalog çağrısı yapan Türkiye, doğalgaz zengini Arap ülkesiyle birçok alanda yakın işbirliği içinde. Dün patlak veren krizde, özellikle dış politikada Katar’la politikaları benzeşen Türkiye’nin Körfez bloku karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderlerle telefon trafiği yapması, Türkiye’nin iki müttefiği […]
CHP lideri Kemal Kılıçadroğlu, son olarak AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın damadının ‘FETÖ’den tutuklanmasını hatırlatarak, “‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride. Söz veriyoruz, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaracağız.”