Bak kimler geçiyor

Körfez ülkelerinin ulaşım, ekonomi ve diplomasi ablukasına aldığı Katar’la krizin aşılması için taraflara diyalog çağrısı yapan Türkiye, doğalgaz zengini Arap ülkesiyle birçok alanda yakın işbirliği içinde. Dün patlak veren krizde, özellikle dış politikada Katar’la politikaları benzeşen Türkiye’nin Körfez bloku karşısında nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderlerle telefon trafiği yapması, Türkiye’nin iki müttefiği […]