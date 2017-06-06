Bak kimler geçiyor

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Yaramazlara biraz batar!

   
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İspanya’nın başkenti Madrid’de ‘onur haftası’ nedeniyle trafik lambaları eşcinsel çiftlerle ‘ışıklandırıldı.’ (Fotoğraf: Reuters/Paul Hanna)

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