Bahtsız romantikler viral oldu: Sevgilisine sürpriz yapmak için adam Paris’e uçtu, kadın da aynı gün Edinburgh’a…

Adam sevgilisine sürpriz yapmak için Paris’e uçtu. Kadın da sürpriz yapmak için Paris’ten sevgilisine, Edinburgh’a… Bu talihsiz romantik çiftin hikayesi dört sene sonra viral oldu.

Finlay McAfee Edinburgh’dan Paris uçağına bindiğinde sevgilisine büyük bir romantik jest yapacağını sanıyordu. Senaryoyu andıran planıyla dünyanın en romantik şehri Paris’teki sevgilisine sürpriz yapacaktı.

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2017’nin ocak ayında 23 yaşında bir üniversite öğrencisi olan McAfee planını ev arkadaşı Adam Jenkins’e anlattı. Jenkins planını romantik ama aptalca olduğunu söyleyerek arkadaşına gülüp geçti. McAfee biletini aldı.

Paris’teki Charles de Gaulle havalimanında sevgilisine sürpriz yapacaktı.

Ancak o Paris uçağına binerken Saade’nin havaalanına iniş yaptığından haberi yoktu.

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O zamanlar 21 yaşında olan Saade de Edinburg’a dönüş uçağını bir gün önceye aldırarak sevgilisine sürpriz yapmayı planlamıştı.

Çift birbirinden habersiz şekilde Edinburg havalimanındaydı. Üstelik küçük bir havalimanı olduğundan birbirleriyle karşılaşabilirlerdi, belki de fark etmeden birbirinin yanından yürüyüp geçtiler.

Saade sevgilisinin ev arkadaşına “Finlay evde mi, ona sürpriz yapacağım. Bir gün erken geldim” diye mesaj atınca gerçek ortaya çıktı.

Hala birlikteler, artık sürpriz yapmıyolar

İleri sarıyoruz, günümüze… Saade ve McAfee hala birlikte, çift Londra’da yaşıyor.

Tinder üzerinden tanışan ve henüz üç aylık ilişkilerinde, ikisi de ani kararlar alıp harekete geçen insanlar olmamasına rağmen o gün yaşananlara şaşırıp gülüyorlar.

12 Ocak’ta Facebook anılar özelliği bu olaylı seyahati hatırlatınca normalde politik paylaşımlar yapan Saade insanları güldürebilir diye düşünerek Twitter’dan paylaşmaya karar veriyor.

Sonuç: Bir haftadır bu bahtsız romatik çiftin başına gelenler internette dolaşıyor.

O günkü mesajlaşmalarının ekran görüntüsüyle birlikte birbirlerine artık sürpriz yapmadıklarını anlattığı paylaşım 1 milyonun üzerinde beğeni aldı, 3 bine yakın kullanıcı paylaşıma yorum yaptı.