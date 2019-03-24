Bahşişi kesilen çalışan işyerine açtığı davayı kazandı

Gaziantep’te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı. Mahkeme S.Y.’yi haklı bularak tazminat ödemesine hükmetti. Avukat Akıllar kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kentte ünlü bir restoranda kasiyer olarak iki yıl çalışan S.Y., patronunun, müşterilerin çalışanlar için bıraktığı bahşişi iş yeri giderlerine kullandığı gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı.

Reklam

Gaziantep 3’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, müşterinin bıraktığı bahşişin çalışanın hakkı olduğu ve iş yeri gideri olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Mahkeme, S.Y.’nin çalıştığı süre içinde alacağı bin 197 lira bahşişin yasal faizi ile davacıya ödenmesine, ayrıca bahşişin kesilmesinin iş bırakma nedeni olarak sayılmasına ve yine S.Y.’e 3 bin 722 lira kıdem tazminatının yasal faizi ile ödenmesine karar verdi.

İşveren, avukatı aracılığı ile Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Ancak 14’üncü Hukuk Dairesi de oy çokluğu ile yerel mahkemenin kararını onadı.

Reklam

S.Y.’nin Avukatı Abdülkadir Akıllar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve iş mahkemeleri açısından tartışmalı olan bahşiş konusunun önemli bir karara bağlandığını söyledi.