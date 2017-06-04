Bahreyn’de muhalif gazete köşe yazısı nedeniyle kapatıldı

Bahreyn’de bir gazete, ‘kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği’ iddiasıyla kapatıldı.

DHA’nın devlet ajansı BNA’ya dayandırdığı haberine göre, kapatma cezası, Al Wasat gazetesine bu yıl verilen ikinci ceza.

Gazeteyi Şii halkın okuduğu, geçen yıldan bu yana iktidarın hedefinde olduğu belirtildi.

Bahreyn Bilgi İşleri Bakanı Ali bin Mohammed Al Rumaihi, gazetenin ‘basılmasının ve dağıtılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını’ duyurdu.

Al Rumaihi, yasağı ‘gazetenin toplumda ayrılığa yol açan ve Bahreyn Krallığı’nın diğer ülkelere karşı ilişkilerini olumsuz etkileyen yayınlarda ısrar etmesi’ iddiasıyla gerekçelendirdi.

Bakan, kararın ‘bir Arap ülkesine hakaret eden’ köşe yazısı nedeniyle alındığını söyledi ancak ülke ismi zikretmedi.

Ancak yazının Fas’taki hükümet protestolarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Gazetenin, ülkedeki ‘tek bağımsız gazete’ olduğu ifade edildi.