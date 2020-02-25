Bahreyn’de ikinci ‘corona’ vakası

Bahreyn’de bir kişiye daha yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 tanısı konuldu. Ülkedeki vaka sayısı ikiye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Bahreyn haber ajansı BNA’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı İran’dan ülkeye giden bir Bahreyn vatandaşında daha Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

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Kişinin havaalanına gelişinden sonra gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve hastalığa yakalandığının kesinleştiği belirtildi.

Dün yine İran’dan gelen bir yolcuda ‘corona’ bulgusuna rastlandığı ve ‘hastayla temasta bulunan herkes için gerekli önlemlerin alındığı‘ ifade edilmişti.

‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 700’ün üzerine çıkarken vaka sayısı da 80 bini aştı.