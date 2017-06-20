Bahisçiler ‘MASAK’ takibinde: Yasadışı bahis ve sanal kumar oynayanların hesabına el konulacak

Hükümet, internet üzerinden yasadışı bahis ve sanal kumar oynayanların hesaplarına el koymaya hazırlanıyor.

Gazete Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre yasadışı bahiste ciddi artış olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu konuda tedbir almak için yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Yasadışı bahise karışanların, yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinde verilen banka hesap numaralarına para yatırdığını anlatan Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bu para hareketlerini takip edeceğini dile getirdi.

‘MASAK takip edecek, savcılar el koyacak’

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikle yasadışı müşterek bahsin suç kapsamına alınacağını ifade eden bakan, “MASAK, bu para hareketlerini takip edecek. MASAK bildirimi üzerine savcılıklar bu hesaplara el koyacak. Soruşturma bitene kadar hesaplara el konulacak. Biz de bakanlık olarak yetki alıp, yedi güne kadar hesap dondurma işlemi yapacağız” diye konuştu.