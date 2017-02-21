Bahis şirketi ‘1’e 8′ vermiş: Sutton United’ın yedek kalecisi Wayne Shaw’un kulübede yediği turtaya soruşturma

FA Cup beşinci tur mücadelesinde Arsenal’e 2-0 mağlup olan amatör küme ekiplerinden Sutton United’ın yedek kalecisi Wayne Shaw’un maç devam ederken kulübede yediği turta soruşturma konusu oldu.

Sun Bets adlı bahis şirketi, 45 yaşındaki kalecinin maç sırasında bir şeyler yiyeceğine dair ‘1’e 8′ oranıyla bahis açtı. Bu olay üzerine bahis komisyonu, Shaw ve Sun Bets hakkında soruşturma başlattı.

‘Bahisten haberdardım’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakkında açılan bahisten haberdar olduğunu dile getiren Shaw, “Ama kesinlikle bu nedenle turta yemedim. Amacım sadece eğlenmekti. Ne ben ne de başka bir takım arkadaşım bahis oynamadı” dedi.

Kulübede son turtası oldu

Bu olay nedeniyle Sutton United yönetimi tecrübeli kaleciyle yolları ayırma kararı aldı.