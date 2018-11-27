Bahis ihalesinde teklif veren firma: İkramiye kısmı yüzde 50’den 70’e çıkıyor

Spor Toto’nun bahis oyunları için açtığı ihalede sadece mevcut firma İnteltek teklif verdi. Firmanın ortaklarından Turkcell’in yetkilisi Kaan Terzioğlu, “Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50’den 70’e çıkıyor” dedi.

AA’nın haberine göre, ihale komisyonu, şirketin verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları da teslim alırken, ihale için teklif verme süreci tamamlandı.

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İnceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek.

Nisan 2001’de kurulan Inteltek, faaliyetlerini Turkcell ve dünya şans oyunlarının önde gelen şirketlerinden Intralot’un ortaklığıyla sürdürüyor.

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İhaleye ilişkin konuşan Turkcell yetkilisi Terzioğlu şans oyunlarında önümüzdeki dönemde yeni bir oyun planı hazırlanacağını belirtti.

Ciro taahhüdü

Tüketiciye yönelik ikramiye kısmında artışa gidileceğinin altını çizen Terzioğlu şöyle devam etti: “Oyunların bundan sonra tüketiciye yönelik ikramiye kısmı yüzde 50’den 70’e çıkıyor, bu önemli bir değişim. Devletimiz de burada tabii ki gelir kaybını istemedi. Biz, burada bir ciro taahhüdü verdik. Bir yıl için 20 milyar liralık ciro taahhüdü var. 10 yıl için 200 milyarlık ciro taahhüdüne eş değer. Buna hazır olduğumuzu ihale komisyonuna teyit ettik.”