‘Bahis çetesi kaçırdı’ iddiası: Almanya’da Türk boksör ormanda ölü bulundu

Almanya’da annnesinin bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylediği Türk boksör ormanda ölü bulundu.

Boksör 22 yaşındaki Tunahan Keser’in 23 Haziran’da Hamburg’da ringe çıkması bekleniyordu. Ancak maç günü boksörün antrenörü, eski Avrupa şampiyonu 37 yaşındaki Khoren Gevor kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu.

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Keser de olaydan 17 saat sonra ortada kayboldu. Polis, işyerinden çıkan boksörün son olarak 17.30’da görüldüğünü, otomobilindeki incelemede de bir ize rastlanmadığını bildirdi.

Türk boksör, o günden beri aranıyordu.

Ormanda bulundu

DHA’nın haberine göre bir kamyon şoförü, otoyola yakın ormanlık alanda bir ceset gördü.

Keser’in babası Cemil Keser, ölü bulunan kişinin oğlu olduğu teşhis etti.

Anne Hediye Keser, oğlunun bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti.