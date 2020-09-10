Bahçesinde 257 kök Hint keneviri bulunan adam: Şeker hastasıyım, kaynatıp suyunu içiyorum

Adana’da bir eve yapılan baskında bahçesinde 257 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlının ifadesinde, “Ben şeker hastasıyım; kaynatıp suyunu içtim, hastalığıma iyi geldi” dediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde Zekayi Ç.’ye (59) ait bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

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Hassas terazi de bulundu

Eve yapılan baskında bahçede boyları 50 ile 500 santim arasında değişen 257 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 221 gram marihuana ve hassas terazi bulundu.

Ayrıca zanlının kenevirleri evinde içinde mandalla asarak kuruttuğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Zekayi Ç.’nin, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasını kabul etmeyerek şeker hastası olduğunu, bu nedenle altı ay önce inşaatta çalışırken ismini hatırlamadığı bir Suriyeli arkadaşının kendisine menengiç tohumu verdiğini belirterek şunları söyledi: “Arkadaşım ‘Bunu ek, daha sonra da çıkan bitkisini kaynat, suyunu iç. Şeker hastalığına iyi gelir‘ dedi. Ben de bunun üzerine bahçeme ektim daha sonra da kaynatıp suyunu içtim. Şeker hastalığıma iyi geldi. Ben bunun uyuşturucu olduğunu bilmiyordum”.

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Zekayi Ç. ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.