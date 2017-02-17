Bahçeşehir’den ihraç edilen Süheyl Batum: Barolar Birliği’yle ‘Hayır’ demem etkili oldu

Hukukçu Prof. Dr. Süheyl Batum’un Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki derslerine son verildi. Batum, neden olarak Barolar Birliği ile ‘Hayır’ kampanyasında dolaşmasının iktidar kanadı üzerinde ‘çok olumsuz tepkilere’ sebep olacağının ileri sürüldüğünü söyledi.

Batum, Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve iki dönem rektörlük görevlerinde bulunduğu üniversiteden ayrılışını Twitter’dan duyurdu: “Çok sevdiğim üniversiteden, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ve derslerden yıl ortasında ‘kendi isteğimle’ ayrılmış olacağım düşünülemez. Tek üzüleceğim şey, öğrencilerimden, meslektaşlarımdan bu yönde bir talep gelmesi olurdu. Ama görüyorum ki böyle bir durum söz konusu değil. Ne mutlu ki mesleğimde 37 yılımı boşa geçirmemişim.”

Sözcü’den Yurdagül Uygun’a konuşan Batum, üniversitede bir doktora, bir yüksek lisans, iki tane de lisans programında ‘anayasa ve hukuk felsefesi dersi verdiğini belirtti.

‘İktidar tüm kurumlarıyla baskı oluşturuyor’

Batum şöyle devam etti: “Bana bu dersleri bırakıp, yerine başka bir akademisyenin gireceği ifade edildi. Üzüleceğim şey şu olurdu; acaba öğrencilerden doğru olmasa bile dersleri bırakmam yönünde bir talep mi geldi… Hayır, değil. Doğrudan doğruya benim ‘Hayır’ kampanyasında Barolar Birliği’yle beraber dolaşmamın iktidar kanadı üzerinde çok olumsuz tepkilere ve baskıya sebebiyet verebileceği ileri sürüldü. Benim derslerimi kesmek zorunda kalmaları şunu açıklıkla gösteriyor; iktidar, tüm kurumlarıyla üstelik bu referandum sürecinde inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Devlette olanları kararnamelerle atıyor, vakıf üniversitelerindekileri baskı yoluyla susturmaya çalışıyor.”

Son KHK’YLA ihraç edilen akademisyenler Öget Öktem Tanör ve İbrahim Kaboğlu’nu hatırlatan Batum, sözlerini şöyle bitirdi: “Gazetecileri işten attırıyorlar. Bunları yapanlar ya da yaptıranlar, 15 yıl boyunca bir mağduriyet bulutunun arkasında güç kazandılar. Bu üzüntülü durum Türkiye’de bir referandumun ne koşullarda yapıldığını, üstelik tek adam rejimine geçmek için yapılan bir referandumun ne koşullarda yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Ülkemiz açısından cumhuriyetimiz açısından çok üzücü bir durum. Ama bu üzücü durumların dahi hayırlarla sonuçlanacağına inanıyorum.”

CHP’den ihraç edilmişti

CHP’ye 2010 yılında katılan Batum, 2011 genel seçimlerinde Eskişehir 1. sıradan milletvekili seçilerek tek dönem Meclis’e girmişti.

Batum 2014 yılının sonlarında, partisinin Ankara milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın istifasının ardından ‘istifalarla partiyi sarsarak düzene sokacaklar’ şeklindeki sözleri nedeniyle, ‘partiyi kamuoyu önünde doğrudan tartışmaya açtığı ve parti bütünlüğünü sarsan tutum içine girdiği’ gerekçesiyle ‘kesin ihraç istemiyle’ disipline sevk edilmiş ve ihraç edilmişti.