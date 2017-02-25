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Bahçeli’ye göre Yıldırım’ın ‘Bozkurt’u samimi: Eline yakışmış, duruşuna oturmuş

 

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ı grup toplantısında yaptığı  ‘Bozkurt’ işaretinin eline yakıştığını söyledi.

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, siyasi gündemin Yıldırım’ın ‘Bozkurt’ işaretine odaklandığını belirterek, “Bir defa, Başbakan’ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır” dedi.

‘Saygı, takdir ve tebrikle karşılamak esastır’

Yıldırım’a yönelik eleştirilere de karşılık veren Bahçeli, “Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur” derken, “Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında Bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır” ifadelerini de kullandı.

‘Evet diyerek yeni bir Bozkurt destanı yazacağız’

‘Bozkurt’un ‘milli duruş’ anlamına geldiğini kaydeden Bahçeli, ‘Evet’ mesajı vermeyi de ihmal etmedi: “Evet diyerek yeni bir Bozkurt destanı yazacağız. Mürüvvete endaze olmaz inancıyla adam gibi, Bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız.”

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