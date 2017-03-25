Bahçeli’ye göre ‘haçlı operasyonu’ yapılıyor: ABD, hoca görünümlü vandala dikkat etsin

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’ye ‘haçlı operasyonu’ yapıldığını savunarak, ABD’yi Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında uyardı.

Kayseri’de düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, ABD’yi Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’nin gönderdiği belgeleri dikkate almaya çağırarak, “ABD aynaya baksın hoca görünümlü Vandal dostuna dikkat etsin. Oraya sızan zaten sızmış işe koyulmuştur. Türkiye terörden çok çekmiştir, kimse bize akıl vermeye kalkışmamalıdır” dedi.

ABD ve Rusya’yı teröre destek vermekle suçlayan Bahçeli, “Haçlı operasyonları sürmektedir, gaye Türk milletini yıkmaktır. Bu rezil oyunlara Türk milleti yine direndi, direnecektir. Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar bağımsız yaşayacağız” dedi.

‘FETÖ ve DHKP-C Avrupa’nın baş tacı’

Bahçeli’nin hedefinde Avrupa da vardı: “FETÖ ve DHKP-C Avrupa’nın baş tacıdır. Ne kadar Türk düşmanı varsa sözde demokrasi garantörlerinin gölgesindedir. YPG Türkiye’ye silah doğrulturken ABD ve Rusya destek vermektedir. PKK kahpece ABD tarafından silahlandırılıp AB’nin oyunu almaktadır.”

‘ABD ve Britanya’nın yaptığı ahlaksızlık’

ABD ve Britanya’nın Türkiye’den uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kararı almasını ‘ahlaksızlık‘ diye niteleyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan’la aynı kefeye konulmuştur. Bu, ahlaksızlıktır ve dostluk hukukuna aykırıdır. ABD teröre geçit vermek istemiyorsa Pensilvanyalı imama neden kol kanat germektedir. Bu nasıl bir rezilliktir. ABD hakikaten de terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansızı Türk adaletine teslim edecek hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir?”