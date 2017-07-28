Bahçeli’ye göre kutuplaşma sıradanlaştı: İçim acıyor, keyfim kaçıyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’de kutuplaşma ve kavganın sıradanlaştığını belirterek, “İçim acıyor, keyfim kaçıyor” dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP’li vekillerin içtüzük görüşmelerini protesto için Meclis’te yaptıkları oturma eylemine tepki gösteren Bahçeli, “Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki, TBMM bir eylem alanı, şov mekânı, tiyatro sahnesi değildir, olmamış ve olmayacaktır. Yürüyünce adalet bulacaklarını sananların, sabahlara kadar oturmakla söz hakkına sahip çıkacaklarını iddia etmesi gaflettir, kara mizahtır. Yürüdüler olmadı, oturdular yine olmadı.Bundan sonra farklı bir eylem tarzını tedavüle çıkarırlarsa artık kimse şaşırmaz, şaşkınlık yaşamaz” dedi.

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‘İçim acıyor, keyfim kaçıyor’

Ülkede kavga ve kutuplaşmanın sıradanlaştığını dile getiren MHP lideri, “Umut ve huzur; insanlığın aradığı,hasretle beklediği tılsımlı iki kelime! Teessüfle belirtmek durumundayım ki, umut uzakta,huzur kızaktadır. Türkiye’ye bakıyorum, içim acıyor. Geleceği düşünüyorum, keyfim kaçıyor. Ama umutsuzluğun yenileceği, huzursuzluğun geçileceği inancındayım” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’nin toparlanmaya ihtiyacı var’

‘Kaos’ uyarısı yapan Bahçeli, “Türkiye’nin toparlanmaya, normalleşmeye, dengeli bir kalkışa ihtiyacı vardır. Bu acildir, ertelenmesinin mahzur ve maliyeti çok yüksektir. Birbirimize el uzatırsak, kaosa düşmemizi bekleyen eller sel olup gidecektir. Dayanışmamızı canlı tutarsak, aramıza nifak giremeyecektir” diye yazdı.