Bahçeli’ye göre ‘gereği yapılacak’: ‘Af teklifi’ni 50 vekille takip ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis’e teklif ettikleri ceza indirimi yasa tasarısının Adalet Komisyonu’nda görüşülmesini beklediklerini açıkladı.

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada buraya gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına gitti.

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Dernek üyeleriyle sohbet eden Bahçeli, “50 vekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 vekille yasayı çıkarmak mümkün değil. Buraya kadar gelmeniz memnuniyet vermiştir. Birbirinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Oy için değil memlekete için’

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Bir vatandaşın “24 Haziran’da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdik” demesi üzerine Bahçeli, ‘bu durumun oyla alakası olmadığını’ söyleyerek tepki gösterdi: “Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim” şeklinde konuştu.

‘İstediğimiz af değil ceza indirimi’

Konunun ‘af verilsin mi verilmesin mi’ üstünden tartışılmaması gerektiğini savunan MAYAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Dizdar, “Asıl sorulması gerek ise şudur; ‘FETÖ’cü hakimlerin verdiği kararların ve kolluk kuvvetlerinin hazırladıkları fezlekelerin geçerli sayılmasını istiyor musun” diyerek istediklerinin ‘af değil şartlı ceza indirimi’ olduğunu söyledi.