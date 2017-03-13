Bahçeli’ye göre Avrupa’yı ‘korku sardı’: Esas neden referandum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile krizde Hollanda’nın tavrını ‘vahşilik’ ve ‘vandallık’ diye niteleyerek, Avrupa ülkelerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan korktuğunu iddia etti.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bahçeli, Hollanda’ya “Atını nallayıp itini yallayarak vatandaşlarımızın üzerine salan ve saldıran Hollanda niye rahatsızdır? Bu vahşilik, bu vandallık niyedir?” diye seslendi.

‘CHP, HDP, FETÖ, PKK…’

Bahçeli, yeni anayasaya karşı çıkanlar ‘kokteyl’ine Avrupa’yı da ekledi: “Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? 16 Nisan’dan sadece Hollanda mı çekinmektedir? Elbette hayır! Kral ve kraliçelerin elinde bulunan Avrupa ülkelerini korku sarmıştır.”

‘Taviz vermeyin’

Hollanda’da yaşayan Türkiye vatandaşlarının tepki göstermesini isteyen MHP lideri, “Türk milletine hakaret eden, kötü söz sarfeden, barbarlık ve kaba güçle insanımıza, değerlerimize saldıran partilere taviz ve onay vermeyin” dedi.

‘Avrupa kendine baksın’

Avrupa’nın ‘ağır hasta,’ Hollanda’nın da ‘komada’ olduğunu iddia eden Bahçeli, Avrupa’yı ‘kendine bakmaya’ çağırdı: “Avrupa asırlık monarşik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayı denemeli, bunu da başarabilmelidir. Hasta olanın şifa dağıtması, reçete yazması akıl ve mantık dışıdır.”