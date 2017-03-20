Bahçeli’ye göre ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’na gelmesi ‘yakışık almazmış’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda yeni sistemde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gelmesi önerilerine, “Yakışık almaz” yorumunu yaptı.

Ortadoğu gazetesinin aktardığına göre Elazığ mitingi dönüşü gazetecilere konuşan Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Gökçek, Bahçeli’nin teknik açıdan ‘başkan yardımcısı’ olmasını engelleyen bir durum olmadığını belirterek, “Zaten ilk başta ben söyledim. Dikkat ederseniz, ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın cumhurbaşkanının yardımcısı olmasını, özellikle milli birlik açısından çok önemsiyorum” demişti.

Bahçeli, kendisinin geleneği ve göreneği olan 48 yıllık bir siyasi kurumun genel başkanı olduğunu ifade ederek, cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kapıyı kapattı: “Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. AKP’de onu yapabilecek çok sayıda insan var ama biz ayrı bir tüzel kişiliğiz. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın. 48 yaşındadır MHP. Az bir yaş değil yani.”

Bahçeli, “Cumhurbaşkanı yardımcısının MHP’den olabileceği kapısının açık bırakıldığı gibi bir yorum var” sözü üzerine de “Öyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız da buradalar, kendi aramızda bir değerlendirmede öyle bir düşünceye sahip değiliz” dedi.

‘AKP’yle ortak çalışma yok’

AKP’yle ortak bir çalışmalarının olmadığı ve olmayacağını söyleyen Bahçeli, Elazığ’da kendilerini AKP’lilerin karşıladığını, MHP’lilerin de başka yerde AKP’lileri karşıladıklarını kaydetti.

‘Türkiye’de diktatör olmaz’

“Türkiye’de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil” diyen Bahçeli, “Evet çıkarsa, Erdoğan çok güçlü bir liderlik yapısına kavuşur, diktatör olur” yorumuna da “Zannetmiyorum” yanıtını verdi.

Referandumda ‘Hayır’ çıkmasına ihtimal vermediğini aktaran Bahçeli, “Olmayan bir şey üzerinde de yorum yapmanın bir manası yok” dedi.

İhraç edilen vekiller

Milletvekilleri Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu ile eski vekil Sinan Oğan’ın ihraç edildiği hatırlatılan Bahçeli, bu kişilerin ‘ihraç sebeplerinin çok kabarık olduğunu’ söyledi.

İhraç edilenlerin demeçleri ve televizyon konuşmaları olduğunu ifade eden Bahçeli, ‘Hayır’ diyen herkesin ihraç edilmediğini söyledi: “O bir düşencedir, zaman içinde ‘Evet’e dönüşme ihtimali de vardır. Ama ‘Hayır’ kisvesi altında değişik ilişkilerle MHP’nin varlığını zedeleyebilecek davranışlar ihraç sebebidir tüzüğümüze ve parti politikamıza göre aykırı davranışlardır. Onu yapanlar da gidiyor şimdi.”

Bahçeli, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan bir diğer MHP genel başkan adayı Koray Aydın’a atıfla “Koray Aydın çok tecrübeli bir siyasetçi. Konuşmasını bilen bir arkadaşımız. Parti programı dışına da çıkmayan bir üslubu var, düşüncelerini söylemesi en tabii hakkı. Eleştirmesi ihraç sebebi olmaz. Keşke herkes onun gibi davransa” dedi.

‘İdama talep var’

‘Kadına şidddetten tutun terör faaliyetlerindeki caniliğe kadar’ idam talebinin arttığını savunan Bahçeli, “Talep karşısında yönetim bu talebe cevap vermek durumunda. Bugün de bakıyoruz, idamı gerektirebilecek tüm şartları uygulayan bir güruh türedi Türkiye’de” diye konuştu.

‘Deniz Baykal libero gibi’

MHP lideri, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a da bir kez daha yanıt verdi: “CHP’de çok değişik üslup içerisinde değerlendirmelerde bulunanlar var. Bunlardan bir tanesi de 9 Ocak’tan itibaren Deniz Baykal Bey. Hem Meclis’teki konuşmalarından tutun, hem de kendini böyle, hani sporda görevlendirilen kişiler vardır, onlara libero diyorlar, oyun kurucu var arkada. Sanki CHP’de libero oynayan bir kişi. Muhtelif toplantılara katılıyor, muhtelif yerlere gidiyor ve çok heyecanla konuşurken bazen de ölçü kaçıyor. Son tartışma ölçünün kaçtığının bir işaretidir. İki gün önce yazdığımız Twitter mesajında biz de eleştirdik. Olmaz böyle şey.”