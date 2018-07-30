Bahçeli’ye göre Aydın’ın ‘Liderimiz’ sözü ‘kasıtlı’: Herkes ayağını denk alsın

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Liderimiz Devlet Bahçeli” sözünü kasıtlı olarak sarf ettiğini belirterek, arkasından gelen yuhalamalarla ilgili “Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü partisinin lideri Meral Akşener’in evinin önünde, “Liderimiz Devlet Bahçeli, genel başkanımız Meral Akşener” demiş, Aydın’ın bu sözlerinin ardından kitleden yuhalamalar yükselmişti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir” demiş, Aydın’ın yanıtı “Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın” olmuştu.

AA’nın aktardığına göre Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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‘Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var’

Bir gazetecinin “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ‘liderimiz Devlet Bahçeli’ gafını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, Bahçeli, şunları söyledi: “Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bu arada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi, dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama veya dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse, çok büyük hataya düşmüşlerdir.”

“Kasıtlı olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna Bahçeli, “Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler, gelmezler, biz başından beri söylüyoruz: Kurulan bir parti var. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var, demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var” yanıtını verdi.

‘İYİ Parti’den bazı kopmalar olabileceği ve MHP’nin kapısının yeniden çalınabileceği’ iddialarıyla ilgili bir başka soru üzerine Bahçeli, “Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır” diye konuştu.