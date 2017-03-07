MHP liderine göre Almanya ‘Hayır’ın yanında: Yolu yol değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanların Almanya’da yapmayı planladığı referandum toplantılarının iptal edilmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginliği değerlendirirken Berlin’in ‘Hayır’ için çalıştığını ima edip “Almanya’nın yolu yol değildir” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, toplantı iptallerini ‘haçlı aklı’ diye niteleyerek, “Türkiye bölgesel sistemin ağırlık merkezidir. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır, Londra kaosa yatacaktır. Terörizm Almanya’da takdir edildi, Fransa’da alkışlandı. Nedir bu sözde gelişmiş ülkelerden çektiğimiz” dedi.

‘Türkiye düşmanlığı sayarız’

Avrupa için ‘tek dişi kalmış canavar’ ifadesini kullanan MHP lideri, iptal kararlarının ‘hazımsızlık’ olduğunu savunarak, Berlin’in ‘Hayır’ tarafında durduğunu ileri sürdü: “Türkiye Cumhuriyeti bakan ve milletvekillerinin konuşmaları hangi hakla engellenmiştir? Almanya bunu sabote ediyorsa, bunu Türkiye düşmanlığı sayarız. Siyasi parti temsilcilerinin vatandaşlarımızla kanunu hak ve sınırlar çerçevesinde bir araya gelmesi, Merkel’in tahammülsüzlüğünü kabartmıştır. Almanya hayır cephesinde yerini mi almıştır da bizim haberimiz olmamıştır?”

‘Avrupa duy sesimizi’

“Karşımızda saf saf dizilip, canilerin arkasına saklananlarla, fitne saçanlarla son ferdimize kadar haklı mücadelemizi sürdürmezsek yaşamak bize haram olsun” diyen Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gerilimden kaçınması gerektiğini dile getirerek, Avrupa’ya şöyle seslendi: “Tüm dünya bilsin, tüm dünya aklında tutsun; Türk milleti birdir, düşmanca tutumlara karşı tek bilek, tek sestir. Avrupa duy sesimizi, bu ses Türklüğün bitmeyen kudret sesidir. Merkel yanlıştan dönüşten yaparak gerilimden kaçınmalıdır. Bu yol bulunamıyorsa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Kendi söküğümüzü dikmekten çekinmeyiz.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.