Bahçeli’nin yol haritası: AKP’ye her konuda destek yok, ‘kırmızı çizgiler’ etkili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın hangi yöntemle ve hangi konularda süreceğine ilişkin yol haritasını çizdi. Parti yönetiminde AKP’ye 2023’e dek sürmesi beklenen destek konusunda “MHP’nin kırmızı çizgileri belirleyici olacak” yorumu yapılıyor.

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından “Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır” demişti. AKP, 295 milletvekiliyle tek başına yasa değiştirecek

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Hürriyet’ten Umut Erdem’in kulis haberine göre, yeni hükümet sisteminde MHP’nin en önemli stratejisini Meclis oluşturacak. AKP’nin herhangi bir yasa yaparken öncelikle MHP’nin görüşünü ve onayı alması gerekeceğine, aksi takdirde parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediliyor.

Bahçeli, seçimin ardından AKP’ye beş yıl daha destek vereceğini açıklamıştı.

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Bahçeli, bu süreçte yol haritasını da belirledi. MHP’nin AKP’ye desteğinin her konuda olmayacağı kaydedildi. Bu destek başta ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumsal yapısının oluşturulması, ‘ekonomi, terörle mücadele, sosyal adalet, insan hakları, adil yargı ve hukuk’ gibi konularda olacak.

MHP yönetimi, ‘cumhur ittifakı’ oluşturulmadan önce Bahçeli’nin yaptığı “Her parti kendi tüzel kimliğini koruyacak” açıklamasına da dikkat çekiyor. MHP’nin ittifak çerçevesinde kendi tüzel kişiliğini koruyup seçmenlerden oy istediğine atıfta bulunularak, partinin her konuda AKP’ye destek vermeyeceği de ayrıca vurgulanıyor.MHP’nin 2023’e dek sürmesi beklenen desteğinin ‘kırmızı çizgilerini koruyarak devam edeceği’ belirtiliyor.

MHP’nin seçim beyannamesinde vaatleri arasında bulunan ‘uzman çavuşlara kadro verilmesi, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, üniversite sınavının kaldırılması, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgüt üyeleri, tecavüzcüler, kadın ve çocuk istismarcıları hariç kader mahkûmlarına af getirilmesi’ gibi başlıklarda Meclis’e yasa teklifi sunacağı ve AKP’nin de ‘elini taşın altına koymasını isteyeceği’ vurgulanıyor.

Bahçeli kabinede yer alma konusuna ise sıcak bakmıyor.