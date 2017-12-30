Bahçeli’nin yeni yıl ‘temennisi’: ‘Malum siyasi çürükler’ bir kez daha ezilip geçilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda 696 sayılı KHK’nın ‘cezasızlık’ maddesine karşı çıkanları ‘malum siyasi çürükler’ diye niteledi.

Bahçeli 2018 için, “Kardeşliğimize kara çalmak isteyenlerin bir kez daha ezilip geçilmesi temennimdir” diye konuştu.

Reklam

Mesajında 2017 yılında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli 696 sayılı KHK’da ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ni öngören maddeye karşı çıkanları bir kez daha sert ifadelerle eleştirdi.

Sözlerine “Sadece ülkemiz, sadece bölgemiz için değil, tüm insanlık adına tarihi ve hayati nitelikli olaylara sahne olmuş bir yılı geride bırakıyoruz” diye başlayan MHP lideri 2017 için, “Cumhuriyet tarihinin muhatap kalınan olaylar bakımından en uzun, en kritik yılıdır” dedi.

16 Nisan’da yapılan anayasa halk oylamasının neticesinde ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini hatırlatan Bahçeli, sistem değişikliğinin ‘gayreti yegane geçimi kriz olan siyaset düşkünlerini’ rahatsız ettiğini belirtti: “15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne açık tavır alamayan aidiyet ve ahlak düşüklüğü yaşayan çevreleri çılgına çevirmiştir.”

‘Malum siyasi çürüklerin rövanşist dürtüleri’

696 Sayılı KHK’nin ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ni öngören 121’inci maddesine dair tartışmalara da değinen MHP lideri mesajında şu ifadelere yer verdi: “Akıl dışılıklarını gizleyemeyen, milli ve tarihi mükellefiyetleri idrakten acınası mahrumiyetlerini örtbas edemeyen malum siyasi çürüklerin rövanşist dürtülerle hareketi ülkemiz adına kaygı verici handikaptır. Bunun en son örneği, 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi üzerinde yapılan cahilane ve zalimane tartışmalarda net olarak görülmüştür. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı yüreğini koymuş, yüksek bir direnç göstermiş, hatta can pahasına direnmiş vatan evlatlarını haklı olarak güvenceye alan bir düzenlemeyi sulandırmak, sabote etmek eğer cahillik değilse, bilinmelidir ki, varit ve vaki olan bir Türkiye husumetidir. Unutmayalım ki, zalime merhamet mazluma ihanettir. Günahkârlara kefalet milli güce kindarlıktır. Karanlıktan medet ummak aydınlığa kara çalma gayretkeşliğidir.”

‘Bir kez daha ezilip geçilsin’

2017’deki buhranların 2018’de hız kesmesini dilediğini belirten Bahçeli sözlerini yeni yıl dilekleriyle bitirdi: “2018’de huzurun temellenmesi, yüzlerin gülmesi başlıca dileğimdir. 2018’de kardeşliğimize kara çalmak isteyenlerin bir kez daha ezilip geçilmesi temennimdir. 2017’de yaşanan acı ve felaketlerin yeni yılda tekerrür etmemesi dua ve ümidimdir. Artmasını beklediğim sosyal ve ekonomik refahla birlikte sağlam esaslara bağlanmış siyasal istikrar Türkiye’yi emniyete alacak, istiklal ve istikbali güvenceye bağlayacaktır. Bu hedef siyasetin önünde 2018 yılında da kaçınılmaz bir görev ve ödevdir. Milletimizin ortak akıl ve irade gücüyle haksızlıkların söneceği, adaletsizliklerin son bulacağı, engellerin birer birer aşılacağı tartışmasız mümkündür. Arayışımız ve beklentimiz de budur. Bu düşüncelerle yurdumun her köşesinde yaşayan; kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyor, Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve selamet niyaz ediyorum. Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, 2018’in barışa, birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum.”