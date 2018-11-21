MHP’li yönetici, Kürtçe ‘Seni seviyorum’ yazan Hür’ü ‘Türk düşmanı’ ilan etti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı M. Hidayet Vahapoğlu, Twitter’da Kürtçe “Seni seviyorum” yazan Ayşe Hür’ü ‘Türk düşmanı’ ilan etti.

Hür, dün akşam eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kürçenin Kürt olmayanlar tarafından da öğrenilmesini tavsiye eden mesajını alıntıladı ve Twitter’dan Kürtçe mesaj paylaşma kampanyasına “Ez ji te hez dikim… (Seni seviyorum)” diyerek katıldı.

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Şev baş hevala min Ayşe. — nesrin nas (@Nesrinnas) November 19, 2018

Eski Anavatan Partisi genel başkanı Nesrin Nas da Hür’e “Şev baş hevala min Ayşe. (İyi akşamlar arkadaşım Ayşe)” diye yazdı.

Hür, bu mesaja “Şevbaş rûmetgiran hevale min Nesrin! (İyi akşamlar saygıdeğer arkadaşım Nesrin” karşılığını verdi.

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Ancak bu yanıt MHP’li Vahapoğlu’nu kızdırdı. MHP’li yönetici, Hür’e ithamlarda bulundu.

Kimliğini ve Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum…. https://t.co/eeebAySmzk — M. Hidayet Vahapoğlu (@HVahapoglu) November 20, 2018

Yazar Hür de Vahapoğlu’na tepki gösterdi: “Bu ortamda defalarca İngilizce paylaşımlar yaptım, kimseden böyle bir eleştiri almadım. İlk defa Kürtçe bir cümle (Türkçesi: Seni seviyorum) paylaştım, kimliğim merak edildi, Türklüğe düşman olduğuma kanaat getirildi. Bu mantıkla sizin kimliğiniz ve Kürtlüğe düşmanlığınızın nedeni?”