Bahçeli’nin yardımcısı: Barolar, Marksist ideolojinin etkisindekilerin kontrolünde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, baroların ‘Marksist ideolojilerin etkisindeki kimselerin kontrolünde’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

beyazgazete.com’dan Pınar Işık Ardor’a konuşan Yalçın, baro başkanlarının, ‘çoklu baro’yu içerek kanun teklifinin daha Meclis’e gönderilmeden sokağa inerek ‘uygunsuz eylem’ yaptığını ifade etti.

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MHP’li yönetici, baroların kendilerinin siyasileştirdiğini, ‘siyasi partilerin girişimlerine cevap vermeye hazır alternatif politik oluşumlar’ olarak gördüğünü dile getirdi.

Yalçın, diyalog sorununun temelinde baroların ideolojik yapılanmaları yattığını savunarak şunları söyledi: “Bazı baroların haklarını diyalog ve uzlaşmayla aramak yerine sokağa inmeleri, Marksist zihniyeti yansıtan militanlık heveslerinin eseri. Barolar, Marksist ideolojilerin etkisindeki kimselerin kontrolünde maalesef. Bunlar âdeta tekel oluşturmuşlar. Başka görüşlerdeki veya hiçbir siyasi görüşe angaje olmamış avukatlar barolarda temsil edilemiyor, seslerini duyuramıyor. Bu yüzden de barolar bütün avukatların birliğini ve haklarını savunmaktan uzak.”

Yalçın, ‘baroların gerçek bir demokratik yapıya kavuşturulması için çok sesliliğin şart olduğunu’ belirterek “Baroları sosyalist militanlık anlayışından kurtarmanın yolu, yeni yetişen avukatlarımıza demokratik alternatifler sunmaktır” ifadelerini kullandı.

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İki partiye çağrı

MHP’li yönetici, eski AKP’lilerin kurduğu DEVA ve Gelecek partilerini ise ‘naylon parti’ olarak tanımlayarak “Seyircisi olmayan bir futbol takımı gibiler. Bunlar tabansız, seçmen kitleleri yok” dedi. MHP’li yönetici, bu partileri ‘cumhur ittifakı’na çağırdı.

AKP, bir kentte birden fazla kurulmasına imkan sağlayan kanun teklifini yarın Meclis’e gönderecek.