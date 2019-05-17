Bahçeli’nin son kararı: Samsun’daki kutlamaya katılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Bugün Bahçeli’nin Samsun’daki değil Ankara’daki törene katılacağı yönünde haber çıkmıştı.

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Ülkü Ocakları Genel Merkezi de Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı nedeniyle 19 Mayıs’ta Samsun’da bir şölen düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamasına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerden gelen gençler ve yurttaşlarla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı.

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Burada halka hitap edecek Erdoğan’ın daha sonra Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisini ve Tütün İskelesi’nde yer alan maket Bandırma Vapuru’ndan izleyeceği ve bir dizi başka etkinliğe katılacağı duyurulmuştu. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Bahçeli, cumhurbaşkanlığının kendisine Samsun’daki etkinlikleri için yapılan daveti reddetmişti.