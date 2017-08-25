Bahçeli’nin savaş tamtamlarına Yıldırım’dan fren: Bu savaş nedeni olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, iktidara desteğini eksik etmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’ta yapılacak bağımsızlık referandumunun savaş nedeni sayılması önerisine karşı çıktı.

Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumunun Türkiye için savaş nedeni sayılması gerektiğini söylemişti. Bu sözler referanduma başından beri karşı çıkan Türkiye’nin söylemine göre hayli sertti.

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‘Bu savaş nedeni olmaz’

Partili cumhurbaşkanlığı referandumundaki ‘Evet’ kampanyasından bu yana AKP politikalarına destek veren Bahçeli, bu kez AKP’den aynı karşılığı bulamadı.

Vietnam’dan dönen Başbakan Binali Yıldırım, savaşın iki ülke arasında gerçekleşebileceğini, ancak KBY’yi devlet olarak görmediklerini söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu: “Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak’ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz.”

‘Atletik olduğunu gördük’

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasındaki atletli fotoğrafının sorulması üzerine de “Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceği tartışmalarına da, “İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor. Gündemde kalmak için çıkarıyor” yorumunu yaptı.

Akşener cephesini konuşmadı

Yıldırım, MHP’den ayrılan Meral Akşener’in yeni parti girişiminine ilişkin soruya “Nesini değerlendireceğim?” diye yanıt verirken, eski MHP’li Koray Aydın’ın Meral Akşener’in partisine katılma kararını da, “Demek ki ikna edilmiş” diyerek karşıladı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘racon kesme’ çıkışına da, “İyi demiş” dedi.