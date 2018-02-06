Bahçeli’nin öngörüsü: AKP’yle ittifak MHP oylarını geri getirir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını belirtirken, mevcut ortaklıklarının AKP’ye giden MHP oylarını geri getireceğini söyledi.

MHP’ye yakın Ortadoğu gazetesinin aktardığına göre Mersin ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Bahçeli’ye AKP-MHP komisyonlarının ittifak görüşmeleri soruldu.

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Görüşmelerde yüzde 10 seçim barajının ya da AKP’nin adayının MHP olacağı gibi konuların konuşulmadığını ifade eden Bahçeli, yerel seçimdeki ittifak ihtimaline değindi.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda gündemde yok. Ve partiler arasında bu manada bir görüşme isteği de henüz oluşmamış vaziyette. Şahsi kanaatimi sorarsanız yerel yönetimde ittifak çok zorlama olur. Çünkü aslında var. Yani bir (parti) aday çıkardığı vakit o adayı seçtirebilmek için o ilçede kendine göre bir ittifak arayışına giriyor. Belediye meclis üyeliklerini paylaştırıyor. Aileleri, köylüleri, mahalleleri dikkate alıyor ve bir yapı oluşturuyor. Sonra milletin huzurunda diyor ki ‘Ben 15 belediye meclis üyesiyle şu şekilde seçime katılacağım.’ Bunların içinde belediye başkan adayının mensup olduğu partinin dışında aile fertleri varsa onlar da ‘Bu seçimde amca çocuğumuz aday oldu, dayım aday’ diyor ve başka partideki mensubiyetini öteliyor. ‘Bu seçim mahalli idareler seçimidir, amcamın oğluna verdim oyu’ diyor. Yani ‘Şu partiye oyumu verdim’ demiyor.”

İttifakın oyu ne olur?

Henüz komisyondan netleşen bir ittifak metninin çıkmadığını aktaran Bahçeli, her hafta iki defa görüşüldüğünü, konunun bu ay içinde nihayete erebileceğini vurguladı.

MHP lideri ‘ittifakın oy potansiyeli’ne ilişkin “Onu kestirmek, ‘İttifakla ilgili şu kadar oy alınır’ demek geçmiş dönemlerdeki seçimlerde mutlak rakamların toplanmasını ilişkin bir değerlendirme olur. Onu da önemli bir veri kabul etmek doğru değil. Mesela şu eli sallıyorsunuz hiç ses yok. İttifak olursa ses gelir” dedi.

Anket yaptırmadıklarını, kendilerinde anket geleneceği olmadığını ifade eden Bahçeli, “Televizyonlarda her gün dinliyoruz zaten” diye konuştu.

Bahçeli, “Siz daha önce AK Parti içinde yüzde 12″lik bir oyunuz olduğunu söylüyordunuz. İttifakla birlikte bu oy size geri gelebilir mi?” sorusuna da “Gelmiş. Mersin’de, Adana’da, Osmaniye’de gördünüz. Geliyorlar” yanıtını verdi.