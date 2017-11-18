Bahçeli’nin önerisi: Gerekirse NATO’nun içinde olmayız, dünyanın sonu değil

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MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO tatbikatındaki skandal için “NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir” dedi.

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvetleri’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

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Türkiye askerlerini tatbikattan çekerken, NATO ve Norveç’ten özür gelmişti. Ayrıca NATO’nun iki personeli de ihraç edilmişti. ‘NATO yıllardır altımızı oydu’ Bahçeli, ‘gelenekselleşen Twitter mesaisi’nde skandalı değerlendirdi. MHP lideri, NATO’yu şöyle tanımladı: “Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazin, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır. NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur.” ‘Özürmüş, ne özrü, neyin özrü?’ Bahçeli şöyle devam etti: “Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan’ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir. NATO’yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır. Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO’nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir. Özürmüş, ne özrü, neyin özrü? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı’yla şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanı’nı psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsü su katılmamış bir düşmanlık emaresidir. NATO, Türkiye’den ne istiyor? Neyi bekliyor? Nereye varmayı ümit ediyor? Hepsini geçtik, Türkiye’nin bekasını yıkmak, tarihi varlık ve vakur duruşunu yok etmek isteyen çevrelerle aynı çizgiye nasıl, hangi hak ve gerekçeyle savruluyor?” ‘NATO yokken biz vardık’

NATO’nun ‘hata yapma lüksü’ olmadığını söyleyen Bahçeli, “NATO’nun, maksatlı ve marazi çürümüşlerin eylemlerini pardonla örtemeyeceği bellidir, yanlış anladınız, sorumluları işten attık ucuz yaklaşımlarıyla dibe oturmuş art niyetliliğini tedavi ve telafi edemeyeceği nettir” diye yazdı.

MHP lideri, sözlerini şöyle bitirdi: “NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir.”