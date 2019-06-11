Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ çıkışına Yıldırım yorumu: Benim için çalışmayı sürdürüyor

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ ve ‘Lazistan’ eleştirileri için “İttifakımıza zarar vermez” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım, Diyarbakır’da, “Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı” demiş, bu ifadeler AKP’nin seçim stratejisinde değişikliğa yorulmıştı. Bahçeli ise dün Twitter’dan şöyle yazmıştı: “Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır.”

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İSTOÇ esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, “Sayın Bahçeli mitili istanbul’a attı. 23’üne kadar ‘cumhur ittifakı’ adayı için, benim için bütün teşkilatıyla çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez” dedi.

Yıldırım ‘Kürdistan‘ söyleminin hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle açtı: “Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı. Olay bu.”