Bahçeli’nin ittifaka dönüş gerekçesi: Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile yerel seçim için tekrar kurmaya karar verdikleri ‘Cumhur İttifakı’nı neden sürdürmeye karar verdiklerini açıklarken “Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık” dedi.

Bahçeli, partisinin yerel seçim stratejilerini konuşmak üzere düzenlediği ‘Antalya kampı’nın kapanış konuşmasında ‘Cumhur İttifakı’ çerçevesindeki tutumlarının gerekçelerini anlattı.

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MHP’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içinde olduğunu belirten Bahçeli “Türkiye’nin pek çok sorunu var iken hele hele cumhuriyetin üçüncü evresine yeni geçmişken olaylar karşısından sorumsuz bir şekilde hareket edemeyiz. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız” diye konuştu.

İttifakı Demirtaş örneğiyle savundu

Ülküleri savunmanın bedel ödemeden gerçekleşmeyeceğini ve uzun vadeli hedeflere odaklandıklarını dile getiren Bahçeli şöyle devam etti: “Zafer cumhurun olmaz ise zillet altın vuruşunu yapacak öldürücü darbeyi indirecektir. CHP, HDP, İP aynı çizgidedir. Ancak hevesleri kursaklarında kalacak. Yeni hükümet sisteminin doğasına zarar vermeyeceklerdir. Önce tedbir almalıyız sonra tevekkül etmeliyiz. Yerel seçimleri bir sistem oylamasına bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin alayı ile mücadele etmek boynumuzun borcudur.

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Terör örgütleri devrededir. CHP ve İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Oyun bellidir kirli oyuncular açıktadır. Türkiye’ye yabancılara ihbar eden zilletin ana aktörleridir. İşte PKK’lı Demirtaş’la ilgili AİHM’in verdiği kararı duydunuz. AİHM bir skandal karara imza atmıştır. Tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle hapse gönderildiği iddia edilmiştir.

PKK’lı Demirtaş’ı mağdur göstermek ayıptır. Ahlaksızlıktır. Hukuksuzluktur. Hakarettir. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. AİHM Türk adaletini hiçe saymıştır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmalıdır.

Zillet ittifakı yerli ve milli olmadan iradesi rehinlidir. MHP Türkiye’nin içine düşürülmeye çalışılan çıkmazı görmüştür. Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazımdır. Biz 31 Mart’a şu kadar belediye benim olsun diye yaklaşmıyoruz.”

‘Bir ara sorun çıkaran gelgitler…’

AKP Cumhur İttifakı’nı yerel seçim için bitirmeleri, sonrasında ise tekrar ittifaka dönmeleri ile ilgili süreci hatırlatan Bahçeli bu konuda da şunları söyledi: “Cumhur ittifakında bir ara sorun çıkaran gel gitleri geride bıraktık. Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık. Dün gerçeklerimizi tek tek sıraladık ve kararımızı açıkladım. İstanbul Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğiz. Bu seçimlerde çok çalışacağız Cumhur İttifakı’nın toplam oyunun geri düşmemesi için elimizden geleni yapacağız. “

Bahçeli ortak aday çıkarılan diğer bölgelerde de Cumhur İttifakı’nın gereğini yapacaklarını da vurguladı.