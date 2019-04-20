Bahçeli’nin hesabı: Oyumuz yüzde 18.81; Atatürk’ün doğumu 1881…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da seçimin ‘mutlaka’ yenilenmesi gerektiğini söylerken, partisinin aldığı oy oranıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi arasında ‘ilginç’ bir bağ kurdu.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Antalya kampında parti yöneticilerine hitap eden MHP lideri, 31 Mart’taki seçimde 1389 belediyenin 987’sinin, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın kazandığını, bunun yüzde 72’ye denk geldiğini ifade etti.

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Kutuplaşmaya izin verilmeyeceğini aktaran Bahçeli, Adana’nın Kozan ilçesinde haklarının yenildiğini, Iğdır’da da haklarının gasp edildiğini savundu.

1881 hesabı

Bahçeli şöyle devam etti: “MHP yarım asırdır siyasetin, zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Bilhassa partimizin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18.81’lik oranı diline dolamışlardır. Halep oradaysa arşın YSK’nın sistemindedir. 18.81, 1881’dir; o da Atatürk’ün doğumudur. MHP’ye AK Parti’den kayış olduğunu söyleyen nifak yuvaları şu sıralar faaldir.”

İmamoğlu’na eleştiri

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı 31 Mart’tan 17 gün sonra, yani 17 Nisan’da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, ‘mazbatalı şahıs’ gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul’daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul’daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir. İstanbul’daki seçimlere hile karıştığını savunarak, Seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır.”