Bahçeli’nin hedefi Suudi Arabistan: Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan’a gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayeti nedeniyle yüklendi: “Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir? Bundan böyle Hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?”

TBMM grup konuşmasına İslam dinine yönelik övgü içeren sözleriyle başlayan Bahçeli devamında İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

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Müslüman dünyasında katliamların, adaletsizliğin arttığını, her türlü cinayeti işleyen ‘çukur ve cüce’ bir kesimin bulunduğunu diye getiren Bahçeli şunları söyledi: “Müslümanım diyen herkes İslam’la terörü yan yana getirmez. Korkunç bir iftiradır. Hiç nur ile ur bir araya gelir mi? Müslüman Türk milleti olarak bilin ki ellerimiz tepelerinde olacaktır. FETÖ budur IŞİD böyledir… Bölgenin mihenk taşı olan Türkiye bu senaryolardan zarar görüyor. Ortadoğu’daki sürdürülen kavgada istenen batının nüfuz alanlarının genişletilmesidir, terör örgütleri kullanılmakta oluk oluk kan dökülmektedir.”

Terör örgütlerinin silahları nereden aldığı sorusunu da gündeme getiren MHP lideri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini hatırlattıktan sonra şunları söyledi: “Suudi Arabistan dışişleri bakanı meselenin siyasileştirilmesinin İslam alemini zora sokacağını belirtmiştir. Bize göre bu bakan halt etmiştir. İki adet ses kaydının varlığı da bellidir. Eğer Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Kaşıkçı’nın katillerinin uluslararası bir mahkemede yargılanması gerekmektedir. Suudi Arabistan yönetiminin Usame bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir? Bundan böyle hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?”