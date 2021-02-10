Bahçeli’nin gündeminde AYM var: Yeni anayasa sürecinde durumu ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) durumunun da ele alınması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, ‘FETÖ’nün 7 Şubat 2012’de MİT’i hedef alan hain operasyonu’ndan dokuz yıl sonra, MİT TIR’ları davasında yargılanan CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulmasının ‘kuşkulu ve kaygı verici bir gelişme’ olduğunu dile getirdi.

Reklam

MHP lideri, yerel mahkemenin yeniden yargılama kararının dayanağının AYM’nin iki kez verdiği ihlal kararı olduğunu anımsatarak, ‘AYM’nin milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu tevsik ve teyit edilmiş kişilerle ilgili tartışmalı duyarlılığı evrensel hukuk normları açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklık’ olduğunu kaydetti.

‘Geçmişin rövanşı…’

Bahçeli şunları dile getirdi: “Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20’nci maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa’nın 138’inci maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı söz konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.”

Değişiklik önerisi

MHP lideri, AYM’nin yeniden yapılandırılmasını da istedi: “Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları bizatihi Anayasa’ya aykırı olamayacak, TBMM’nin tarihi ve yüksek iradesine de pranga vuramayacaktır.”

Reklam

Bahçeli, Berberoğlu hakkındaki fezlekenin vakit kaybetmeden Meclis Genel Kurulu’na getirilmesini isteyerek, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaklarını yineledi.