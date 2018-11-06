Bahçeli’nin gündemi ekonomi: İnsanımız kaygılı, kimse aklımızla alay etmesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekonomideki kötü gidişattan yakınarak yurttaşların hayat pahalılığından endişe duyduğunu söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, yurttaşların gelişmelerden kaygı duyduğunu belirterek, “İnsanımız kaygılıdır. Maalesef trafikte, evde, iş yerinde, siyasette kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumrukla pozisyon alanlar toplumsal barışa kast edenlerdir. Bu zihniyet giderek yaygınlaşmaktadır. Kadına saldırı, cinayet, taciz haberleri artmıştır” dedi.

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‘Konkordato otomatiğe bağlamış’

Hayat pahalılığının herkesin derdi olduğunu dile getiren MHP lideri şöyle devam etti: “Konkordato otomatiğe bağlanmış gibi. Fabrikalar böyle bir zamanda niye yanar? Kimse aklımızla alay etmesin. Ekonomik teröre karşı aslanlar gibi mücadele ettik. İstikbal yürüyüşümüzü sekteye uğratmak, sekteye uğratmak rezilliktir. Fabrika yakmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye’yi dinamitlemektedir. Yani sosyal ve ekonomik savaşa çekmektedir. Türkiye ekonomisi kur saldırısında büyük zarar almıştır. Ekonomideki durumlardan istifade sağlamak, en ufak esintide gemiyi terk etmek millete haksızlıktır. Vatandaşımız nereye kaçsın? Neyini yaksın? Nereye gitsin?”

‘Enflasyonla mücadele programı yetersiz oldu’

Bahçeli, ekim ayında yüzde 25’i geçen enflasyonu ‘canavar’ diye niteledi: “Yeni ekonomik programda enflasyon oranı 20,8 olarak tahmin edilmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10’luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. Dileğimiz ekonominin, piyasaların hareketlenerek canlanması, TL’deki kaybın süratle tamir edilmesidir.”