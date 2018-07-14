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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin gündemi ‘af’: Meclis’e yasa teklifini sunacağız

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’ önerisiyle ilgili “Meclis’te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız titiz çalışmalarıyla yasa teklifini sunacaklardır” dedi.

Çakıcı ve Bahçeli (Fotoğraf: MHP)

‘Af’ konusunu ilk defa Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti.

Anayasaya göre ‘af’ yetkisi Meclis’te bulunuyor.

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Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, “Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis’te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız titiz çalışmalarıyla yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz” dedi.

Bahçeli, ‘af’ için daha önce “Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildir” demişti.

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