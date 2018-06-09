Bahçeli’nin ‘fitne’ çıkışının nedeni, Türkeş ve AKP’li adayların ‘ittifak duruşu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’nin adaylarına yönelik “MHP’yle oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin arkasındaki en büyük nedenlerden birinin, AKP’li Tuğrul Türkeş’in açıklamaları ve Anadolu’da bazı AKP’li adayların MHP aleyhine çalıştığı duyumları olduğu öğrenildi.

Yıllarca MHP’de siyaset yapan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP ile yaptıkları ‘cumhur ittifakı‘nın seçim sonrası sürmeyeceği tahmininde bulunmuştu.

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Bahçeli, partisinin önceki toplantısında AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti.

Erdoğan, Bahçeli’nin sözlerine “Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu ‘cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı” yanıtını vermişti.

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Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Bahçeli’nin bu çıkışının arkasındaki en büyük nedenlerden birinin Türkeş’in açıklamaları olduğu öğrenildi.

Türkeş’in bu sözleri genel merkezde “İttifaka gölge düşürme amacı taşıyor” şeklinde yorumlandı.

Bahçeli’nin bu çıkışı yapmasının bir nedeninin de Anadolu’da bazı şehirlerdeki seçim çalışmalarına ilişkin duyumlar olduğu öğrenildi.

Özellikle Kayseri, Sivas ve Kastamonu’da AKP’li adayların MHP aleyhine çalışma başlattığı öne sürüldü. AKP’lilerin “MHP’ye oy vermeyin, seçimin ardından ortaklık bitecek” yönünde söylemlerde bulundukları iddia edildi.

Kayseri toplantısı öncesi bu duyumlara sinirlenen Bahçeli, konuşma metninin dışına çıkarak söz konusu çıkışı yaptı.