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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine CHP: Hodri meydan

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçimi çağrısı için CHP’, “Hodri meydan” dedi.

CHP sözcüsü Bülent Tezcan da konuyla ilgili “Hodri meydan, biz her zaman hazırız” dedi.

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Bülent Tezcan, NTV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda iflas etmiş bir iktidar vardır, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar kapıya dayanmıştır, kurun ateşi düşmüyor, Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan bir sürece girmiş, 16 milyon yoksulu olan ülke. Konuşuruz tarihi, 26 Ağustos da olabilir, bir hafta önce de olur sonra da olur. Sandık çağrısına biz evet diyoruz, yalnız millet çözecektir. Yalnız şunu da millete anlatmak zorundalar. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonuyla bu noktaya taşıyanlar, bu kararı alırken istişare ettiler mi etmediler mi bilmiyoruz. Bunu da aynı şekilde ortak karar olarak paylaşabilirlerdi, paylaşmadılar. Biz de merakla büyük ortağın, büyük aktörün Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ediyoruz.”

 Bahçeli’nin erken seçim çağrısına hükümetten yanıt: Değerlendirilir

Bahçeli’den erken seçim çağrısı

 

 

 

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