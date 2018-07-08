Bahçeli’nin elini öpen İYİ Partili Arkaz: Tamamen insani; büyüğe saygı esastır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Türk’ün töresinde büyüğe saygı esastır” dedi.

İYİ Parti, Bahçeli’yle anlaşamayarak MHP’den kopan Meral Akşener önderliğindeki kadrolar tarafından kurulmuştu. Seçim kampanyasında Akşener, Bahçeli’nin hedef tahtasındaydı.

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Meclis’te dün düzenlenen milletvekili yemin töreni sırasında İYİ Parti genel başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile İstanbul milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmüştü.

‘Tamamen insani’

Arkaz, başta partinin genel başkanı Meral Akşener olmak üzere tepkilerin gelmesinin ardından yazılı açıklama yayınladı.

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İYİ Parti’ye yakın Yeniçağ gazetesinde yer alan açıklamada Arkaz şu ifadeleri kullandı: “Bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur:

Sayın Devlet Bahçeli bey, İYİ Parti milletvekillerinin, yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim. Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı ben de aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İYİ Parti, genel başkanım Sayın Meral Akşener’dir.”