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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin 24 Haziran değerlendirmesi: Tarihi bir başarı

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerden tarihi bir başarıyla çıktıklarını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP lideri, ilk stratejilerinin ‘Meclis’te denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmak’ olduğunu dile getirdi.

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İkinci stratejilerinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sağlanması olduğunu belirten Bahçeli, iki stratejik hedeflerinin de gerçekleştirdiğini ifade etti.

MHP lideri, “Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

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Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı

Milletvekilliği: AKP yüzde 42,56, CHP 22,64, HDP 11,7, MHP 11,11, İYİ Parti 9,95, SP 1,35

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan yüzde 52.58, İnce yüzde 30,64


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