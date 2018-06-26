Bahçeli’nin 24 Haziran değerlendirmesi: Tarihi bir başarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerden tarihi bir başarıyla çıktıklarını bildirdi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP lideri, ilk stratejilerinin ‘Meclis’te denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmak’ olduğunu dile getirdi.

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İkinci stratejilerinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sağlanması olduğunu belirten Bahçeli, iki stratejik hedeflerinin de gerçekleştirdiğini ifade etti.

MHP lideri, “Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır” ifadelerini kullandı.