Bahçelievler’deki hasarlı binadan zabıta eşliğinde eşyalarını aldılar

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yedi katlı boş bina çökünce hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı’nın bazı sakinleri kapıda nöbet tutan zabıta ve polis ekipleri eşliğinde binadan eşyalarını aldı.

Fotoğraf: DHA

Narlı Sokak’ta daha önce boşaltılan yedi katlı binanın 14 Şubat’ta çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk Apartmanı dışındaki diğer dört binaya giriş izni verilmişti. Bu apartmandaki iki hane öğretmen evine, üç hane otellere yerleştirilmişti, diğer bina sakinleri de yakınlarının yanında kalıyorlar.

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Eşyalarını almak için binaya giden 80 yaşındaki Kadriye Öztürk, çökme anlarını şöyle anlattı: “Eşimle dışarı çıkacaktık. Asansöre biner binmez dördüncü kattan üçüncü kata indi bir gürültü koptu, yer yerinden oynamış gibi. ‘Eyvah, asansör koptu herhalde çakılacağız aşağı’, derken aşağı kadar indi asansör. Kapı açılınca toz toprak içinde kaldık, bembeyaz olduk. Hemen yeniden yukarıya çıktık. Evimize girdik, baktık ki bina üzerimize gelmiş. İkimiz de fenalık geçirdik, tansiyonlarımız çıktı. Çaresiz kaldık. Öğretmen evinde kalıyoruz şu anda. Öylece gittik toz içinde. Gece çamaşırlarımı yıkadım, kuruttum. Bugün ancak geldik, ben yarın MR’a gireceğim için kağıtlarımı almaya geldim. İçeride kaldı eşyalarım, mecburen geldim.”

Apartmanın müteahhitti Halil Yüksel ise “Belediyeden geldiler, bugün de inceleme yapılacak. Kolonlarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Taşıyıcı zaten kolonlardır. Bu kirişleri tekrar kırıp C30 beton olarak yapacağız. bir ay içinde inşallah üst katlar taşınacak” ifadelerini kullandı.