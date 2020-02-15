Bahçelievler’de çöken binanın alanı demir bariyerle kapatıldı

Bahçelievler’de çöken binanın bulunduğu alan demir bariyerlerle kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak’ta bulunan, Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen depremden sonra boşaltılan bina, dün saat 14:40 sıralarında çökmüştü.

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Çöken yedi katlı boş binanın enkazının kaldırılmasının ardından güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle önlem alındı.

Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı görevliler yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir bariyerleri uzun süren çalışmalar sonrasında yere sabitleyerek alanı kapattı. Ayrıca binanın çökmesinin ardından ağır hasar alan Öztürk Apartmanı’nın hasar gören kısımları da beton parçası düşme ihtimaline karşı kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emek caddesinin trafiğe kapalı olan bölümü yeniden araç trafiğine açılacak.