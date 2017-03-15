Bahçelievler’de bir kadını vurarak öldüren uyuşturucu satıcısı Adana’da yakalandı

Bahçelievler’de uyuşturucu satıcılarının kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açması sonucu hayatını kaybeden kadını öldürmekle suçlanan kişi yakalandı.

Zafer Mahallesi’ndeki Cengizhan Sokak’a 12 Mart’ta saat 18.00 sıralarında gelen uyuşturucu satıcıları, bir binanın kömürlüğünü uyuşturucu saklamak için kullanmak istedi.

Apartmanın önünde duran mahalleli Rafet Telli ise uyuşturucu satıcısına tepki gösterdi, aralarında tartışma çıktı.

Sokaktan ayrılan uyuşturucu satıcısı, bir süre sonra dört kişiyle birlikte sokağa yeniden gelerek etrafa ateş açtı. Saldırıda Rafet Telli’nin 24 yaşındaki kızı Müzeyyen Telli ve Muhammed Yusuf yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Telli hayatını kaybederken Yusuf’un iyi durumda olduğu belirtildi.

Adana’da yakalandı

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre saldırıda silahı ateşlediği belirlenen Ümit Y., Bahçelievler emniyetinin operasyonuyla Adana’da yakalandı. Y.’nin İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili şimdiye dek 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden üçü tutuklanırken sekizinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mahalleli uyuşturucu satıcılarının tehdidi altında

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre mahallede yaşayan yurttaşlar uyuşturucu satıcılarının tehdidi altında.

“Yıllardır bu insanlar uyuşturucu satıyor. Şikâyet ettiğimizde de bizler tehdit ediliyoruz. Kapımız, camımız taşlanıyor” diyen Telli’nin amcası Abdullah Telli, can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyledi.

Telli şöyle konuştu: “Eğer gerekli önlemler alınsaydı benim yeğenim bugün hayatta olacaktı. Gencecik bir kız, kara toprağın altına girdi. Bunun hesabını kim verecek? Uyuşturucu satışını yapan mı? Bunu engellenmeyenler mi? Buranın emniyet müdürü değişmediği sürece bu sorun çözülmez.”

Mahallede yaşayan Erdal Yılmaz da beş-altı ay önce uyuşturucu satıcılarının kendilerinden şikayetçi olan bir kadını bıçakladıklarını söyledi.

Yılmaz, “Bahçelievler’in birçok mahallesinde göz göre uyuşturucu satışı yapılıyor. Bu yapanların çoğunu tanıyorum. Biz bu kadarını biliyorsak, polisin haberdar olmaması mümkün değil. Biz şikâyet ediyoruz. Polis ön sokakta satanı yakalıyor, arka sokakta bırakıyor” diye konuştu.

İrfan Çakır adlı yurttaş da durumu polise bildirdiklerini, BİMER’e ve cumhurbaşkanlığına başvurduklarını ancak bir önlem alınmadığını kaydetti.

‘Çocuklarımıza uyuşturucu satanlara acımayacaksınız’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ocak’ta Trabzon’daki konuşmasında uyuşturucunun PKK’nın finansman kaynaklarından biri olduğunu belirterek şunu söylemişti: “Terör ne ise bizim için uyuşturucu odur. Tüm yetkililerimize açıkça söylüyorum, terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsak uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız. Çocuklarımıza, okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bunu tüketeceğiz bu ülkede. Herkesin bu konuda, ailelerin, annelerin babaların talepleri, feryatları var.”