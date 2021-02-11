Bahçelievler’de bir binada patlama: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, 15 katlı bir binanın altıncı katındaki boş dairede patlama meydana geldi. Bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.

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Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ederken bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği, boş olduğu ve tadilat yapıldığı belirtilen dairedeki kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.